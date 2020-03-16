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НОВОСТИ

Мэр Собянин расширил меры противодействия распространению коронавируса

17:22 16.03.2020

В Москве ужесточаются меры безопасности в связи с распространением коронавируса. По словам градоначальника Сергея Собянина, с 21 марта по 12 апреля будут закрыт государственные школы, запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе, а работа кружков и секций программы «Московское долголетие» приостанавливается.

«Многие страны мира усиливают меры карантина. В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика - за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений», - заявил Сергей Собянин на своем сайте.

По словам мэра, с 17 марта на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы распространен режим свободного посещения, а с субботы, 21 марта до воскресенья 12 апреля, государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

«Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», - отмечает мэр, который также просит пожилых москвичей максимально ограничить контакты с другими горожанами и без необходимости не выходить из квартиры. Кроме того, приостанавливается работа кружков и секций программы «Московское долголетие», а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

При любых признаках ОРВИ горожанам рекомендуется вызывать врача на дом, не занимаясь самолечением.

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