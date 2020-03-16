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Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

17:40 16.03.2020 Источник: Интерфакс

Падение нефтяных цен усиливается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:27 МСК упали на 11,4% - до $29,98 за баррель.

Цены опустились ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 9,1% - до $28,83 за баррель.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.

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