Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
17:40 16.03.2020 Источник: Интерфакс
Падение нефтяных цен усиливается в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса в текущем году из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:27 МСК упали на 11,4% - до $29,98 за баррель.
Цены опустились ниже отметки в $30 за баррель впервые с 2016 года.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 9,1% - до $28,83 за баррель.
Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса, пишет агентство. В то же время, крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала сделки ОПЕК+.
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