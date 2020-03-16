На маршрутах общественного транспорта Московской области перестанут продавать билеты у водителей с 17 марта

18:15 Источник: НГ-Online

Фото пресс-службы правительства Московской области

В автобусах, троллейбусах и трамваях Московской области с 17 марта перестанут продавать билеты у водителя за наличный расчет. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ для профилактики вспышки вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV.

Пассажиры могут оплатить проезд с помощью карты «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей – PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и других. Отметим, при безналичной оплате банковскими картами и гаджетами действует скидка 30%, а по карте «Стрелка» стоимость проезда более чем на 30% меньше, чем за наличные. По оплате картой «Стрелка» предусмотрена система скидок: после каждых 10 поездок скидка увеличивается еще на 7%. Такие способы расчета выгодны – транзакция совершается мгновенно, посадка в автобусы осуществляется гораздо быстрее.

Пополнить карту можно через мобильное приложение «Стрелка» или через личный кабинет на сайте. Отметим, каждое третье пополнение Стрелки осуществляется через Интернет.

Баланс единых транспортных карт пассажиры могут пополнить в устройствах самообслуживания Сбербанка России, через банк «Возрождение», «Промсвязьбанк», «Мособлбанк», «Московский Кредитный Банк», салоны связи «Связной», сервис ЯндексДеньги, терминалы Qiwi и терминалы Cyber Plat, а также в отделениях Почты России, расположенных в Московской области.

Кроме того, для удобства пользования едиными транспортными картами совместно со Сбербанком России реализован дополнительный сервис автоматического пополнения баланса карт. При подключении услуги «Автоплатеж» баланс единой транспортной карты будет автоматически пополняться на указанную пассажиром сумму при снижении баланса до минимального значения.

Приобрести карту Стрелка пассажиры могут в пунктах реализации АО «МОСТРАНСАВТО», салонах связи «Связной», на железнодорожных станциях АО «ЦППК» и АО «МТППК», а также в отделениях Почты России, расположенных в Московской области.

Напомним, Минтрансом региона разработан и утвержден регламент по профилактике вспышки вирусных заболеваний и с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Все водители обеспечены дезинфицирующими средствами, салфетками, одноразовыми масками. Перед выходом на линию в автобусах, такси и электричках помимо ежедневной влажной уборки дважды раз в день проводится полная дезинфекция салонов. Все средства абсолютно безопасны для пассажиров.

Обращаем внимание пассажиров, что для профилактики вирусных заболеваний необходимо использовать медицинскую маску (респиратор), мыть руки с мылом и водой. Полный перечень рекомендаций можно посмотреть на сайтах Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Подмосковья. Также за рекомендацией можно обратиться на «горячую» линию Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 и Росздравнадзора 8-800-550-99-03.

Георгий Соловьев