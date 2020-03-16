Переброска американских войск в Европу остановлена

18:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США прекратили переброску своих войск на маневры Defender в Европе и отменили четверо смежных учений. Об этом сообщило в понедельник Европейское командование Вооруженных сил США.

"С 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекращены", - отмечается в распространенном им письменном уведомлении. В документе также уточняется, что "связанные с маневрами Defender Europe 20-е учения - Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response - проводиться не будут".

Американские военные учения Defender должны были стать самыми крупными в Европе за последние 25 лет.