Еврокомиссия предложила закрыть границы Союза на месяц

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник заявлении. На границах государств ЕС создаются "зеленые линии" для грузовиков с продуктами питания и медикаментами".

"Я проинформировала сегодня глав государств "большой семерки"(Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - прим. ТАСС), что мы (Еврокомиссия - прим. ТАСС) предложили главам государств и правительств ЕС ввести временный запрет на все поездки, кроме неотложных, на территорию Евросоюза. Эти меры будут введены на исходный период в 30 дней и могут быть продлены, если необходимо. Чем меньше путешествий, тем лучше мы сможем сдержать распространение вируса", - заявила она, подчеркнув, что из этой нормы будут сделаны исключения, для дипломатов, граждан ЕС и медиков.