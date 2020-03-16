Зеленский хочет получить от Запада деньги на борьбу с коронавирусом
19:10 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Украины обратиться с просьбой о предоставлении финансовой поддержки к Международному валютному фонду (МВФ) и другим международным финансовым организациям в целях борьбы с новым коронавирусом. Об этом он заявил в понедельник в видеообращении.
"[Призываю] Министерство финансов провести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными партнерами относительно предоставления финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", - заявил глава государства.
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