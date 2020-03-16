Заявление руководства Белоруссии вызвало в Москве недоумение
19:45 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России с недоумением восприняло заявления руководства Белоруссии о мерах по борьбе с коронавирусом в РФ и рассчитывает на конструктивную позицию Минска по этому вопросу.
"Вызывает недоумение, что в условиях электорального цикла руководство Белоруссии выступает с подобными заявлениями, не способствующими выработке согласованных мер по совместному противодействию распространению коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе кабмина в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко на этот счет.
"Российская сторона рассчитывает, что белорусские партнеры займут конструктивную позицию в интересах сохранения здоровья и эпидемиологического благополучия граждан Белоруссии и России", - добавили в кабмине.
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