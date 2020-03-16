ВОЗ говорит о существенном росте числа заболевших COVID-19 в мире
20:10 16.03.2020 Источник: Интерфакс
В мире на прошлой неделе произошел существенный рост случаев заболевания коронавирусом COVID-2019, причем большинство из них приходится на страны за пределами КНР, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе мы видели стремительный рост количества случаев COVID-2019. О большинстве случаев и летальных исходов сейчас сообщают в остальной части мера вне Китая", - сказал он на брифинге.
В то же время Гебрейесус посетовал, что несмотря на увеличение интенсивности таких мер, как закрытие школ и отмена спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы "изоляции". "Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни - разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться", - подчеркнул глава ВОЗ.
НОВОСТИ
- 20:45 16.03.2020
- В планах у G7 - восстановить рост мировой экономики
- 19:45 16.03.2020
- Заявление руководства Белоруссии вызвало в Москве недоумение
- 19:10 16.03.2020
- Зеленский хочет получить от Запада деньги на борьбу с коронавирусом
- 19:00 16.03.2020
- Еврокомиссия предложила закрыть границы Союза на месяц
- 18:40 16.03.2020
- Большой театр отменяет все представления до 10 апреля
- 18:23 16.03.2020
- Переброска американских войск в Европу остановлена
- 18:15 16.03.2020
- На маршрутах общественного транспорта Московской области перестанут продавать билеты у водителей с 17 марта
- 17:40 16.03.2020
- Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
- 17:22 16.03.2020
- Мэр Собянин расширил меры противодействия распространению коронавируса
- 17:12 16.03.2020
- Расписание сдачи ЕГЭ в России будет изменено из-за коронавируса - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать