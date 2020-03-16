В планах у G7 - восстановить рост мировой экономики
20:45 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа семи промышленно развитых стран намерена восстановить рост мировой экономики как минимум на уровне, предшествовавшем пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это подчеркивается в совместном письменном заявлении лидеров "Большой семерки", которое было принято по итогам их состоявшихся в понедельник переговоров в формате видеоконференции.
"<...> Мы полны решимости не только восстановить уровень роста, ожидавшийся до пандемии COVID-19, но и заложить фундамент для более мощного будущего роста", - говорится в документе. Его текст распространила в Вашингтоне пресс-служба Белого дома.
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