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НОВОСТИ

В ЕЭК решили обнулить или снизить пошлины на ряд медицинских товаров

22:00 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

"Совет ЕЭК принял решение обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса. Решение принято по результатам рассмотрения предложений армянской и кыргызской сторон о выработке согласованных мер и рекомендаций в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

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