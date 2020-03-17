ЕС закрывает границы, а Франция ограничивает передвижение людей
22:45 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил в понедельник во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он.
"С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены", - сказал Макрон. "Собрания и семейные встречи не будут разрешены", - добавил он.
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