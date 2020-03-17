ЕС закрывает границы, а Франция ограничивает передвижение людей

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил в понедельник во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он.

"С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены", - сказал Макрон. "Собрания и семейные встречи не будут разрешены", - добавил он.