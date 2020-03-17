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В скором времени может быть созван саммит G20

23:10 16.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия созовет в ближайшие дни заседание "Большой двадцатки" (G20) для обсуждения ситуации вокруг распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Этим вечером председатель правительства провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом [Аль Саудом] в качестве председателя G20, - отметили в пресс-службе. - Санчес заявил наследному принцу, что тяжесть международного кризиса в области здравоохранения и экономики, вызванного коронавирусом, требует, чтобы G20 взяла на себя глобальную руководящую роль".

"Необходимо четко и убедительно дать понять международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса, - уточнили в пресс- службе. - Председатель правительства предложил ему (наследному принцу - прим. ТАСС) созвать срочную и внеочередную встречу без личного присутствия лидеров G20 для оценки ситуации и подготовки дорожной карты". Как говорится в сообщении, наследный принц Саудовской Аравии "выразил согласие с этим предложением и созовет саммит G20 в ближайшие дни".

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