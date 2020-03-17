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Посольство России в Испании объяснило, каким образом граждане могут вернуться домой

07:00 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство России в Испании дало рекомендации находящимся в королевстве россиянам, столкнувшимся со сложностями с возвращением домой из-за распространения коронавируса нового типа. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте диппредставительства.

"Российским гражданам, имеющим билеты авиакомпаний "Сибирь", "Россия" и "Победа", прекративших полеты из Испании, рекомендуется обращаться в эти авиакомпании для переоформления билетов на рейсы "Аэрофлота". Соотечественники, имеющие на руках билеты "Аэрофлота" на рейсы из городов Испании, кроме Мадрида и Барселоны, имеют возможность обменять свои билеты на рейсы из Мадрида", - говорится в публикации.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. С этого числа авиакомпании могут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов (телеграмма агентства, разосланная авиакомпаниям, есть в распоряжении ТАСС). Авиакомпании могут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

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