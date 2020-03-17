В торговых сетях в России проблем с поставками товаров нет - СМИ

07:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торговые сети в настоящее время не испытывают проблем с запасами и доставкой основных товарных категорий в магазины. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илью Власенко.

"У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям [товаров]: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины. Совместно с органами федеральной власти прорабатываются вопросы ускорения доставки продукции, которая пользуется повышенным спросом", - сообщил Власенко изданию.

Он отметил, что зафиксирован высокий спрос на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу. Большое внимание уделяется поставке товаров в небольшие торговые точки. Власенко подчеркнул, что правительство, местные администрации и ритейлеры держат на контроле ситуацию с поставкой товаров.