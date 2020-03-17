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Коронавирусная атака. Данные ВОЗ на утро 17 марта

07:10 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека. Об этом свидетельствуют данные отчета ВОЗ, опубликованные вечером в понедельник на сайте организации.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167511, из которых более половины - 86434 - зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6606 (3388 смертей вне Китая).

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

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