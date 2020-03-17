Лидеры G7 поддержали Японию в желании провести Олимпиаду, как планировалось

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам состоявшейся в понедельник видеоконференции с лидерами стран "семерки" добился поддержки по поводу проведения Олимпийских и Паралимпийских игр с учетом ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник МИД Японии.

"Премьер-министр заявил, что хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус. Он заручился поддержкой G7 (по этому поводу - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства.

Власти Японии придерживаются последовательной позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения Олимпиады без зрителей была на прошлой неделе также категорически отвергнута японскими властями. Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры - с 25 августа по 6 сентября.

