Празднование Дня космонавтики в этом году могут перенести на осень

07:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Празднование Дня космонавтики в этом году в связи с пандемией коронавируса планируется перенести с 12 апреля на 4 октября, сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки по коронавирусу планируется перенести празднование Дня космонавтики, который традиционно предполагает ряд массовых мероприятий и приезд иностранных гостей, с 12 апреля на 4 октября 2020 года. То есть он пройдет в один день с годовщиной запуска первого искусственного спутника Земли", - сказал собеседник агентства.