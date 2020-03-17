Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19

07:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США выразило готовность оказать гражданским властям поддержку по борьбе с коронавирусом нового типа, подчеркнув вместе с тем, что ресурсы ведомства ограничены. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Министерство обороны готово, хочет и может максимально поддержать [в борьбе с коронавирусом] гражданские власти под руководством президента", - приводит его слова пресс- служба Пентагона.

При этом он обратил внимание на то, что Пентагон хочет убедиться, что все участники дискуссий об оказании оборонным ведомством помощи "осведомлены о том, что возможно [реализовать], а что нет".