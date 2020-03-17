Погода в Москве 17 марта будет вполне весенняя

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями и до пяти градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от трех до пяти градусов тепла, преимущественно без осадков. В ночь на среду температура может опуститься до нуля.

По прогнозам синоптиков, ожидается ветер западного направления 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.