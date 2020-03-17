Южная Корея из-за коронавируса третий раз отложила начало учебного года

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Республики Корея в третий раз перенесло начало учебного года из-за распространения в стране коронавируса нового типа. Об этом сообщило министерство образования.

Учебный год в дошкольных и школьных учреждениях республики изначально должен был начаться 2 марта, но открытие нового учебного сезона было перенесено сначала на 9-е, а затем и на 23 марта. Теперь учебный год в южнокорейских школах впервые в истории страны начнется 6 апреля. В 2015 году из-за вспышки ближневосточного респираторного синдрома начало учебы было отложено только в некоторых районах республики.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея во вторник составило 8320, общее число летальных исходов достигло 81. Всего с начала инфекции в стране излечился 1401 человек.