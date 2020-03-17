Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранцев в РФ
09:00 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на российскую территорию с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.
В распоряжении указывается, что ФСБ России с 00:00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 минут по местному времени 1 мая этого года "временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства". Оно действует в том числе на белорусов и прибывших из Белоруссии.
Не распространяется запрет на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, международных организаций и их представительств, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, локомотивных и поездных бригад международного железнодорожного сообщения, экипажей воздушных, речных и морских судов, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска, а также членов официальных делегаций и лиц, у которых имеются служебные, дипломатические, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.
Правительство поручило Росавиации в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании о введенных ограничениях. Также МВД России и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам. МИД РФ поручено приостановить выдачу и оформление виз, а также уведомить о предпринятых мерах иностранные государства, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".
НОВОСТИ
- 07:36 17.03.2020
- Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
- 18:23 16.03.2020
- Переброска американских войск в Европу остановлена
- 13:00 15.03.2020
- Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
- 11:30 14.03.2020
- Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
- 22:05 12.03.2020
- Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
- 20:30 12.03.2020
- Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
- 11:32 12.03.2020
- Турция останется в Идлибе - министр обороны
- 10:05 12.03.2020
- Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
- 22:20 11.03.2020
- Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать