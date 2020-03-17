Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранцев в РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на российскую территорию с 18 марта по 1 мая в связи с распространением коронавируса нового типа. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

В распоряжении указывается, что ФСБ России с 00:00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00:00 минут по местному времени 1 мая этого года "временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства". Оно действует в том числе на белорусов и прибывших из Белоруссии.

Не распространяется запрет на сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в России, международных организаций и их представительств, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, локомотивных и поездных бригад международного железнодорожного сообщения, экипажей воздушных, речных и морских судов, лиц, постоянно проживающих на территории РФ, лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска, а также членов официальных делегаций и лиц, у которых имеются служебные, дипломатические, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

Правительство поручило Росавиации в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании о введенных ограничениях. Также МВД России и его территориальным органам поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам. МИД РФ поручено приостановить выдачу и оформление виз, а также уведомить о предпринятых мерах иностранные государства, "подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".