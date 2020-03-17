0
0
76
НОВОСТИ

Доллар может вырасти до 97 рублей - Bloomberg

09:05 17.03.2020 Источник: Газета.Ru

Обрушение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса нового типа, как во время мирового кризиса 2007–2008 годов, может вызвать падение национальных валют многих стран с развивающимися рынками. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой анализ.

По оценкам аналитиков, курс доллара к рублю может вырасти на 30%, достигнув отметки в 97 руб. за доллар.

Они также допускают, что ряд стран Латинской Америки, а также Южная Африка, Индонезия, Чили, Турция и Индия со своими валютами больше всего уязвимы для укрепления доллара, поскольку у них имеется дефицит текущего счета, а их финансовые рынки являются относительно неликвидными.

«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже случилось нечто вроде кровопролития, есть возможности для еще больших потерь»,— отмечает агентство.

Ранее на торгах, прошедших в понедельник, 16 марта, курс доллара поднимался до 75 рублей.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:36 17.03.2020
Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
0
44
18:23 16.03.2020
Переброска американских войск в Европу остановлена
0
123
13:00 15.03.2020
Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
0
178
11:30 14.03.2020
Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
0
202
22:40 12.03.2020
Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
0
267
22:05 12.03.2020
Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
0
256
20:30 12.03.2020
Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
0
261
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
292
10:05 12.03.2020
Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
0
295
22:20 11.03.2020
Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
0
314

Возврат к списку