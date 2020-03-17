Доллар может вырасти до 97 рублей - Bloomberg
09:05 17.03.2020 Источник: Газета.Ru
Обрушение котировок на фондовом рынке США в результате пандемии коронавируса нового типа, как во время мирового кризиса 2007–2008 годов, может вызвать падение национальных валют многих стран с развивающимися рынками. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой анализ.
По оценкам аналитиков, курс доллара к рублю может вырасти на 30%, достигнув отметки в 97 руб. за доллар.
Они также допускают, что ряд стран Латинской Америки, а также Южная Африка, Индонезия, Чили, Турция и Индия со своими валютами больше всего уязвимы для укрепления доллара, поскольку у них имеется дефицит текущего счета, а их финансовые рынки являются относительно неликвидными.
«Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже случилось нечто вроде кровопролития, есть возможности для еще больших потерь»,— отмечает агентство.
Ранее на торгах, прошедших в понедельник, 16 марта, курс доллара поднимался до 75 рублей. Газета.Ru
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