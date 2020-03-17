Байден победил на праймериз в Вашингтоне - NYT
09:20 17.03.2020 Источник: Газета.Ru
Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передаетгазета The New York Times.
По данным издания, за Байдена отдали 37,9% голосов. При этом его оппонент Берни Сандерс заполучил 36,4% голосов.
Как стало известно, Байден сейчас имеет большинство голосов в 25 из 39 округов Вашингтона. Газета.Ru
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