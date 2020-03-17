0
0
42
НОВОСТИ

Байден победил на праймериз в Вашингтоне - NYT

09:20 17.03.2020 Источник: Газета.Ru

Бывший вице-президент США Джо Байден пока одерживает победу в праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, передаетгазета The New York Times.

По данным издания, за Байдена отдали 37,9% голосов. При этом его оппонент Берни Сандерс заполучил 36,4% голосов.

Как стало известно, Байден сейчас имеет большинство голосов в 25 из 39 округов Вашингтона.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:36 17.03.2020
Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
0
44
18:23 16.03.2020
Переброска американских войск в Европу остановлена
0
123
13:00 15.03.2020
Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
0
178
11:30 14.03.2020
Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
0
202
22:40 12.03.2020
Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
0
267
22:05 12.03.2020
Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
0
256
20:30 12.03.2020
Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
0
261
11:32 12.03.2020
Турция останется в Идлибе - министр обороны
0
292
10:05 12.03.2020
Граница Ирака подверглась бомбардировке со стороны неизвестных самолетов - СМИ
0
295
22:20 11.03.2020
Америка собирается нарастить свое военное присутствие в Латинской Америке
0
314

Возврат к списку