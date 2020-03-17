0
0
153
НОВОСТИ

Каждая третья российская компания не вводила никаких мер по борьбе с распространением коронавируса - опрос

09:32 17.03.2020 Источник: Известия

Большая часть российских работодателей уверены, что не смогут обеспечить всем своим сотрудникам удаленную работу в условиях распространения нового коронавируса. Об этом заявили 80% участников опроса, проведенного сервисом HH.ru специально для «Известий». При этом как минимум в трети компаний вообще не вводят никаких предупредительных мер, показали результаты исследования. Роспуск офисов — беспрецедентный случай в современной истории, отметили эксперты. Однако уже сейчас на «удаленку» уходят IT-корпорации, банки и телеком.

Каждая третья компания — 34% — не вводила никаких мер по борьбе с распространением нового коронавируса, показал опрос работодателей аналитиками сервиса HH.ru. Лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома. Почти в 80% организаций уверены, что присутствие некоторых работников в офисах обязательно.

В то же время, более 45% опрошенных работников заявили, что их работодатель не предпринял никаких мер по борьбе с коронавирусом. Лишь 11% сотрудников сообщили, что на работе им измеряют температуру. 7% отметили, что в офисе стали чаще делать уборку, 12% сообщили о закупках антисептиков. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 17.03.2020
Из-за коронавируса закрылся Пушкинский музей Москвы
0
0
10:32 17.03.2020
Под Смоленском четыре рыбака подорвались на собственной "мине"
0
77
10:20 17.03.2020
Правительство РФ освободило туроператоров от выплат в фонды "Турпомощи" в 2020 году
0
105
10:14 17.03.2020
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
0
101
10:05 17.03.2020
Депутат от президентской партии сообщил о приближении дефолта на Украине
0
125
10:00 17.03.2020
В США вакцину от коронавируса начали испытывать на людях
0
130
09:20 17.03.2020
Байден победил на праймериз в Вашингтоне - NYT
0
156
09:05 17.03.2020
Доллар может вырасти до 97 рублей - Bloomberg
0
206
09:00 17.03.2020
Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранцев в РФ
0
212
08:50 17.03.2020
Южная Корея из-за коронавируса третий раз отложила начало учебного года
0
203

Возврат к списку