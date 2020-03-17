Каждая третья российская компания не вводила никаких мер по борьбе с распространением коронавируса - опрос

09:32 Источник: Известия

Большая часть российских работодателей уверены, что не смогут обеспечить всем своим сотрудникам удаленную работу в условиях распространения нового коронавируса. Об этом заявили 80% участников опроса, проведенного сервисом HH.ru специально для «Известий». При этом как минимум в трети компаний вообще не вводят никаких предупредительных мер, показали результаты исследования. Роспуск офисов — беспрецедентный случай в современной истории, отметили эксперты. Однако уже сейчас на «удаленку» уходят IT-корпорации, банки и телеком.

Каждая третья компания — 34% — не вводила никаких мер по борьбе с распространением нового коронавируса, показал опрос работодателей аналитиками сервиса HH.ru. Лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома. Почти в 80% организаций уверены, что присутствие некоторых работников в офисах обязательно.

В то же время, более 45% опрошенных работников заявили, что их работодатель не предпринял никаких мер по борьбе с коронавирусом. Лишь 11% сотрудников сообщили, что на работе им измеряют температуру. 7% отметили, что в офисе стали чаще делать уборку, 12% сообщили о закупках антисептиков. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома.