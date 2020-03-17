В США вакцину от коронавируса начали испытывать на людях
10:00 17.03.2020 Источник: Эхо Москвы
В США начали испытывать на людях вакцину от коронавируса. Об этом сообщает СNN. По словам экспертов, чтобы доказать безопасность и эффективность препарата, потребуются месяцы. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, за прошедшие сутки зафиксировано почти 14 тысяч случаев заражения, почти все – за пределами Китая, где появился новый коронавирус. Общее число выявленных больных с начала пандемии приближается к 170 тысячам. Эхо Москвы
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