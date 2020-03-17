Депутат от президентской партии сообщил о приближении дефолта на Украине
10:05 17.03.2020 Источник: Известия
Украина идет к дефолту, вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно, заявил 16 марта депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский.
В интервью YouTube-каналу Vласть vs Vлащенко политик указал, что у Киева нет экономической стратегии выживания страны без помощи Международного валютного фонда.
Он отметил, что нет плана существования Украины и в связи с ситуацией с коронавирусом.
«Условия выживания Украины в условиях глобального финансового, экономического кризиса есть? Нет. О чем вы говорите, какие маски?» — заявил Дубинский.
В январе глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине может привести экономику страны к дефолту уже в 2020 году. Известия
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