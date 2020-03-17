Депутат от президентской партии сообщил о приближении дефолта на Украине

10:05 Источник: Известия

Украина идет к дефолту, вернуть тот объем долгов, который есть у Киева, без глобальной финансовой помощи невозможно, заявил 16 марта депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

В интервью YouTube-каналу Vласть vs Vлащенко политик указал, что у Киева нет экономической стратегии выживания страны без помощи Международного валютного фонда.

Он отметил, что нет плана существования Украины и в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Условия выживания Украины в условиях глобального финансового, экономического кризиса есть? Нет. О чем вы говорите, какие маски?» — заявил Дубинский.

В январе глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине может привести экономику страны к дефолту уже в 2020 году. Известия