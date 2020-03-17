Правительство РФ освободило туроператоров от выплат в фонды "Турпомощи" в 2020 году

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские туроператоры в условиях распространения коронавируса до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи". Об этом говорится в материалах правительства РФ.

"Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности", - говорится в материалах кабмина.