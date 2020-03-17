Под Смоленском четыре рыбака подорвались на собственной "мине"

10:32 Источник: Интерфакс

Самодельный взрывпакет взорвался под Смоленском, пострадали четыре рыбака, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Четверо мужчин, собираясь на рыбалку, соорудили самодельный взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры. Однако устройство оказалось нестабильным и сдетонировало во время производства в руках своих же создателей", - сказал источник.

Все четверо мужчин в возрасте около 40 лет получили ожоги и осколочные ранения.