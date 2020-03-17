Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке

10:14

Пациенты, без разрешения покинувшие больницу в Коммунарке, уже найдены и доставлены обратно в медучреждение. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, там они продолжат проходить необходимое лечение.

В столице сейчас введен режим повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса и пребывание в больницах под контролем врачей обязательно для тех, у кого есть симптомы ОРВИ и существуют основания подозревать наличие у них коронавирусной инфекции. «Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», - подчеркнула вице-мэр.

Для того, чтобы гарантировать пациентам оказание медицинской помощи, в Москве начали строить в Троицком и Новомосковском административном округе быстровозводимый комплекс новой инфекционной больницы, которая дополнит стационар в Коммунарке и инфекционную клиническую больницу (ИКБ) №1.