Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
10:14 17.03.2020
Пациенты, без разрешения покинувшие больницу в Коммунарке, уже найдены и доставлены обратно в медучреждение. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, там они продолжат проходить необходимое лечение.
В столице сейчас введен режим повышенной готовности в связи с риском распространения коронавируса и пребывание в больницах под контролем врачей обязательно для тех, у кого есть симптомы ОРВИ и существуют основания подозревать наличие у них коронавирусной инфекции. «Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», - подчеркнула вице-мэр.
Для того, чтобы гарантировать пациентам оказание медицинской помощи, в Москве начали строить в Троицком и Новомосковском административном округе быстровозводимый комплекс новой инфекционной больницы, которая дополнит стационар в Коммунарке и инфекционную клиническую больницу (ИКБ) №1.
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