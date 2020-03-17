Из-за коронавируса закрылся Пушкинский музей Москвы

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пушкинский музей Москвы закрыли из-за коронавируса. Посетителей не будут пускать до 10 апреля, говорится в официальном пресс-релизе ГМИИ.

Частные музеи столицы прекратили работу ещё несколько дней назад. Закрылся «Гараж», Музей русского импрессионизма, Музей AZ и другие. Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «Манеже» прекратила работу досрочно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения массовых мероприятий в зданиях с численностью более 50 человек. Говорит Москва