РПЦ вводит исключительные меры профилактики коронавируса
11:05 17.03.2020 Источник: Интерфакс
В связи с распространением коронавируса патриарх Кирилл издал инструкцию для духовенства с беспрецедентными для новейшей истории Русской православной церкви мерами профилактики.
В частности, теперь после каждого причастника ложечку будут обтирать "пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки)" и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды", сказано в документе, опубликованном на сайте РПЦ.
Как пояснил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такая практика бытовала в дореволюционной России в период эпидемий.
Последующую "запивку" причастникам будут давать только в одноразовой посуде.
После причастия "для утирания уст" будут использоваться не платы, как раньше, а бумажные салфетки "с последующим сожжением".
Причастников также призывают воздерживаться от лобзания Чаши.
Для раздачи антидора (частей просфоры, раздаваемых прихожанам в конце литургии) будут использоваться одноразовые перчатки.
Для миропомазания будут использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.
Кроме того, по окончании литургии прихожанам временно не рекомендуется давать для целования крест, вместо этого его следует возлагать крест на головы прихожан, говорится в патриаршей инструкции. Также священнослужителям рекомендуется воздерживаться от "преподания руки для целования".
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