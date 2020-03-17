РПЦ вводит исключительные меры профилактики коронавируса

11:05 Источник: Интерфакс

В связи с распространением коронавируса патриарх Кирилл издал инструкцию для духовенства с беспрецедентными для новейшей истории Русской православной церкви мерами профилактики.

В частности, теперь после каждого причастника ложечку будут обтирать "пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки)" и затем окунать ее в воду с последующей утилизацией воды", сказано в документе, опубликованном на сайте РПЦ.

Как пояснил "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, такая практика бытовала в дореволюционной России в период эпидемий.

Последующую "запивку" причастникам будут давать только в одноразовой посуде.

После причастия "для утирания уст" будут использоваться не платы, как раньше, а бумажные салфетки "с последующим сожжением".

Причастников также призывают воздерживаться от лобзания Чаши.

Для раздачи антидора (частей просфоры, раздаваемых прихожанам в конце литургии) будут использоваться одноразовые перчатки.

Для миропомазания будут использовать ватную палочку (вместо стрючицы) и бумажную салфетку (вместо губки) с последующим сожжением.

Кроме того, по окончании литургии прихожанам временно не рекомендуется давать для целования крест, вместо этого его следует возлагать крест на головы прихожан, говорится в патриаршей инструкции. Также священнослужителям рекомендуется воздерживаться от "преподания руки для целования".