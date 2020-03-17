Украина ограничила пересечение границы с Крымом

11:20 Источник: Интерфакс

Украина временно ограничила пропуск на территорию Крыма и выезд из нее для некоторых категорий граждан, с целью уменьшения потока возможно инфицированных коронавирусом, сообщили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополя и выезда из нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с ТОТ АР Крым и г.Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества", - говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник.