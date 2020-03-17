Большинство россиян не ощущает проблем от западных санкций - опрос
11:32 17.03.2020 Источник: Ведомости
Подавляющее большинство россиян (87%) считает, что санкции Запада против России не создали особых проблем лично для них и для членов их семей, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель за все время исследований с весны 2014 г., когда были введены первые санкции. Минимальной доля не имеющих проблем респондентов была в январе 2015 г. – 57%. О наличии серьезных проблем вследствие санкций сейчас говорят лишь 10% опрошенных (на 8 п. п. меньше, чем два года назад), на максимуме в том же январе 2015 г. этот показатель составлял 34%.
Общая обеспокоенность санкциями тоже снижается – сейчас ее испытывает лишь 31% россиян, а 67% респондентов антироссийские ограничительные меры не беспокоят. Хотя еще в ноябре 2018 г. такое беспокойство испытывали 43% опрошенных.
НОВОСТИ
- 12:20 17.03.2020
- Жена летчика Ярошенко заявила, что следствие в РФ возобновило дело о похищении ее мужа американскими спецслужбами
- 12:08 17.03.2020
- Новую инфекционную больницу оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством
- 12:05 17.03.2020
- Убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов могут превысить 100 млрд руб. - Росавиация
- 12:00 17.03.2020
- Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло до пяти
- 11:20 17.03.2020
- Украина ограничила пересечение границы с Крымом
- 11:05 17.03.2020
- РПЦ вводит исключительные меры профилактики коронавируса
- 11:00 17.03.2020
- Из-за коронавируса закрылся Пушкинский музей Москвы
- 10:32 17.03.2020
- Под Смоленском четыре рыбака подорвались на собственной "мине"
- 10:20 17.03.2020
- Правительство РФ освободило туроператоров от выплат в фонды "Турпомощи" в 2020 году
- 10:14 17.03.2020
- Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать