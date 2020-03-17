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НОВОСТИ

Большинство россиян не ощущает проблем от западных санкций - опрос

11:32 17.03.2020 Источник: Ведомости

Подавляющее большинство россиян (87%) считает, что санкции Запада против России не создали особых проблем лично для них и для членов их семей, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». Это максимальный показатель за все время исследований с весны 2014 г., когда были введены первые санкции. Минимальной доля не имеющих проблем респондентов была в январе 2015 г. – 57%. О наличии серьезных проблем вследствие санкций сейчас говорят лишь 10% опрошенных (на 8 п. п. меньше, чем два года назад), на максимуме в том же январе 2015 г. этот показатель ­составлял 34%.

Общая обеспокоенность санкциями тоже снижается – сейчас ее испытывает лишь 31% россиян, а 67% респондентов антироссийские ограничительные меры не беспокоят. Хотя еще в ноябре 2018 г. такое беспокойство испытывали 43% опрошенных. 

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