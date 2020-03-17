Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло до пяти
12:00 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, возросло в России до пяти. Об этом сообщается во вторник на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.
"Пять человек выздоровело", - говорится в сообщении на портале. В Роспотребнадзоре уточнили, что в это число входят два гражданина Китая, два россиянина и итальянец.
В понедельник сообщалось о четырех выписанных пациентах. Кроме того, выздоровели еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.
По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.
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