Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло до пяти

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, возросло в России до пяти. Об этом сообщается во вторник на специальном сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством для информирования о ситуации с коронавирусом в стране.

"Пять человек выздоровело", - говорится в сообщении на портале. В Роспотребнадзоре уточнили, что в это число входят два гражданина Китая, два россиянина и итальянец.

В понедельник сообщалось о четырех выписанных пациентах. Кроме того, выздоровели еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме.