Убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов могут превысить 100 млрд руб. - Росавиация
12:05 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца могут превысить 100 млрд рублей, заявил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько на на заседании коллегии Росавиации.
"Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются - свыше 100 млрд рублей",- сказал он, говоря об убытках авиакомпаний.
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