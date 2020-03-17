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Жена летчика Ярошенко заявила, что следствие в РФ возобновило дело о похищении ее мужа американскими спецслужбами

12:20 17.03.2020 Источник: Интерфакс

Возобновлено производство по уголовному делу о похищении спецслужбами США и Либерии российского летчика Константина Ярошенко, который сейчас отбывает 20-летний срок в американской тюрьме, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" его супруга Виктория Ярошенко.

"Дело возобновлено, на допрос нас вызывали, но с 2015 года это делают регулярно. Само дело уже несколько раз закрывалось и снова возобновлялось", - сказала Ярошенко.

По ее словам, на допрос вызывали в главное управление Минюста России по Ростовской области.

Между тем, в главке агентству заявили, что не вызывали супругу Ярошенко на допрос. "В соответствии с положением о Главном управлении Минюста, мы не имеем права вызывать кого-то на допрос или производить какие-то действия", - подчеркнул представитель управления.

"В рамках реализации полномочий, вытекающих из иностранных договоров, мы имеем право только препровождать документы, составленные уполномоченным органом, в министерство юстиции в рамках международного договора", - сказал собеседник агентства.

Получить комментарий у СУ СКР по Ростовской области агентству пока не удалось.

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