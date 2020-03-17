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НОВОСТИ

Французы смогут выходить из дома только с объяснительными записками

12:32 17.03.2020 Источник: Интерфакс

Каждый человек во Франции, решивший выйти из дома, должен будет иметь при себе специальный документ, где за своей подписью он объясняет причины перемещения.

Этот документ, где необходимо также указать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес, можно скачать с сайта МВД, распечатать и заполнить.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Причин для того, чтобы выйти из дома, может быть пять: поход на работу в случае невозможности работать из дома. При этом при себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна.

Также допускаются перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж, визиты к врачу, неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми; краткие перемещения недалеко от дома, "связанные с личной физической активностью", но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

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комментарии(1)

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Виктор Рыбаков 12:56 17.03.2020

Вот простор для Большого Брата!

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