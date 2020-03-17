Заммэра Анастасия Ракова: В детских садах Москвы сохранится свободное посещение
12:48 17.03.2020
Занятия в детских садах и школах для воспитанников дошкольных групп и учащихся 1-4 классов будут продолжаться в режиме свободного посещения, при этом уроки в школах для более старших детей отменены с 21 марта по 12 апреля. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, городские власти понимают, что не у всех москвичей есть возможность сидеть с детьми дома или оставлять их с нянями. «По запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться. Кроме того, в дошкольных группах сохранится свободное посещение - родители сами могут принять решение, вести ли ребенка в детский сад», - отметила Ракова.
В Москве накануне ужесточили меры в связи с опасностью распространения коронавируса. В частности, приостановили работу кружков и секций программы «Московское долголетие», запретили проведение досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях с более чем 50 участниками. Департамент труда и социальной защиты, а также оперативный штаб по экономическим вопросам Москвы готовит предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки горожан, предприятий и организаций, деятельность которых была нарушена в связи с введением режима повышенной готовности к коронавирусу.
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