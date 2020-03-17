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Дума приняла законы об ответственности за нарушения на голосовании по конституции

13:00 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроекты, распространяющие существующую уголовную и административную ответственность за нарушения на выборах на общероссийское голосование по поправке к конституции, нарушителям может грозить до четырех лет лишения свободы.

В главе 19 Уголовного кодекса РФ (УК) "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум. Авторами поправок в УК выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Как пояснил ранее журналистам Крашенинников, поправками "предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования". Предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Согласно действующей статье 142.2 УК, в частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования (статья 142.1 УК). Фальсификация избирательных документов (статья 142 УК) наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет. Статья 141 УК посвящена ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав - лишение свободы за это не предусмотрено, штраф может составить до 80 тыс. рублей, суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

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