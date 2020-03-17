Глава пятидесятников России счел распространение коронавируса одним из указаний на приближающийся конец света
13:05 17.03.2020 Источник: Интерфакс
Глава пятидесятников России, член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский счел распространение коронавируса одним из указаний на скорый конец света, призвав при этом верующих сохранять спокойствие на фоне общемировой паники.
"Драгоценные братья и сестры! Для всех христиан уже давно очевидно, что Господь даровал нам жить во время, которое Библия называет последним. Одним из знамений этого времени является как появление различных болезней, так и еще большее распространение слухов и паники. И это время, когда верующие должны особенно ярко показать пример спокойствия и упования на Господа", - говорится в заявлении Ряховского, распространенного во вторник в Москве.
Он призвал свою паству к усиленной молитве и посту, а епископам и пасторам пятидесятников в Москве и других регионах, где введены ограничения по коронавирусу, поручил организовать онлайн-служения и трансляции.
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