Дума приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику
13:20 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.
Согласно инициативе, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. При этом они не будут нести ответственность "за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники", если их применение осуществлялось в предусмотренном законодательством порядке.
"В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные)", - говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, документ наделяет органы государственной охраны правом определять трассы проезда объектов государственной охраны.
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