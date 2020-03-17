0
0
95
НОВОСТИ

Дума приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику

13:20 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.

Согласно инициативе, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. При этом они не будут нести ответственность "за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники", если их применение осуществлялось в предусмотренном законодательством порядке.

"В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные)", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, документ наделяет органы государственной охраны правом определять трассы проезда объектов государственной охраны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 17.03.2020
В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы
0
19
13:48 17.03.2020
МКБ предложил клиентам новый комбинированный продукт - "Выгодный подход"
0
48
13:32 17.03.2020
Социологи составили "портрет" среднего российского покупателя пива
0
83
13:05 17.03.2020
Глава пятидесятников России счел распространение коронавируса одним из указаний на приближающийся конец света
0
117
13:00 17.03.2020
Дума приняла законы об ответственности за нарушения на голосовании по конституции
0
125
12:48 17.03.2020
Заммэра Анастасия Ракова: В детских садах Москвы сохранится свободное посещение
0
133
12:32 17.03.2020
Французы смогут выходить из дома только с объяснительными записками
0
187
12:20 17.03.2020
Жена летчика Ярошенко заявила, что следствие в РФ возобновило дело о похищении ее мужа американскими спецслужбами
0
162
12:08 17.03.2020
Новую инфекционную больницу оперативно обеспечат водой, теплом и электричеством
0
167
12:05 17.03.2020
Убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов могут превысить 100 млрд руб. - Росавиация
0
182

Возврат к списку