В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль понимает эмоциональный настрой белорусских властей, но считает несправедливой критику со стороны Минска в адрес Москвы из-за мер по закрытию российско-белорусской границы в условиях распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Он напомнил, что на уровне глав правительств двух стран российская сторона заранее уведомила белорусских союзников о принимаемых мерах. "Поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более, в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой", - сказал Песков.