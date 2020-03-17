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В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы

14:00 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль понимает эмоциональный настрой белорусских властей, но считает несправедливой критику со стороны Минска в адрес Москвы из-за мер по закрытию российско-белорусской границы в условиях распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Он напомнил, что на уровне глав правительств двух стран российская сторона заранее уведомила белорусских союзников о принимаемых мерах. "Поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более, в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой", - сказал Песков.

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