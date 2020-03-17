МКБ предложил клиентам новый комбинированный продукт - "Выгодный подход"

13:48

Московский кредитный банк (МКБ) предложил клиентам открыть новый комбинированный продукт «Выгодный подход», который сочетает срочный вклад с гарантированной доходностью и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), позволяющий получать доход от вложения средств в ценные бумаги и дополнительный доход в виде налоговых вычетов.

Вклад от 50 000 рублей можно открыть в рублях на 375 дней, с возможностью пролонгации. Максимальная сумма размещения — 1 000 000 рублей, но не более суммы, внесенной на ИИС. Доходность по вкладу составит 7,30% годовых.

Такой вклад не предусматривает пополнения или частичного снятия денежных средств, открыть его может любой гражданин РФ 18-65 лет. При этом индивидуальный инвестиционный счет должен быть открыт в дату оформления вклада, а в случае подачи клиентом заявления о расторжении ИИС по вкладу будет установлена ставка в размере 5%. Услуги по доверительному управлению оказывает АО «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции».