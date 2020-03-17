Глава Роспотребнадзора обязала ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах РФ
14:12 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила во вторник главам регионов РФ ограничить проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа власти субъектов РФ) ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в документе.
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