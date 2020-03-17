Путин потребовал от правоохранителей бороться с необоснованным ростом цен на продукты

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике. "Очень важно продолжить работу [прокуратуры] вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", - отметил он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ. "Нужно работать над этим, причем повсеместно - и в центре, и на местах", - добавил глава государства.