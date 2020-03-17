Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с РФ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Финляндия сообщила о приостановке железнодорожного сообщения с Россией. Пассажирские рейсы закроют с 19 марта и как минимум до 13 апреля, сообщает финский оператор железных дорог VR.

«Поезда Allegro и "Лев Толстой" работают только на возвращение граждан обеих стран на родину. Состав Allegro между Хельсинки и Петербургом курсирует до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса», — уточняется в пресс-релизе. VR подчёркивает, что приостановка сообщения не коснётся грузовых перевозок. Говорит Москва