0
0
44
НОВОСТИ

Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с РФ

15:00 17.03.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Финляндия сообщила о приостановке железнодорожного сообщения с Россией. Пассажирские рейсы закроют с 19 марта и как минимум до 13 апреля, сообщает финский оператор железных дорог VR.

«Поезда Allegro и "Лев Толстой" работают только на возвращение граждан обеих стран на родину. Состав Allegro между Хельсинки и Петербургом курсирует до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса», — уточняется в пресс-релизе. VR подчёркивает, что приостановка сообщения не коснётся грузовых перевозок.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 17.03.2020
Российские туристы во многих странах мира не могут вернуться домой
0
65
15:12 17.03.2020
Несистемные оппозиционеры маргинализированы и не способны к объединению - Песков
0
62
14:32 17.03.2020
Путин потребовал от правоохранителей бороться с необоснованным ростом цен на продукты
0
148
14:12 17.03.2020
Глава Роспотребнадзора обязала ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах РФ
0
163
14:00 17.03.2020
В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы
0
173
13:48 17.03.2020
МКБ предложил клиентам новый комбинированный продукт - "Выгодный подход"
0
164
13:32 17.03.2020
Социологи составили "портрет" среднего российского покупателя пива
0
190
13:20 17.03.2020
Дума приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику
0
240
13:05 17.03.2020
Глава пятидесятников России счел распространение коронавируса одним из указаний на приближающийся конец света
0
212
13:00 17.03.2020
Дума приняла законы об ответственности за нарушения на голосовании по конституции
0
222

Возврат к списку