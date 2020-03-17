Российские туристы во многих странах мира не могут вернуться домой

15:15 Источник: Эхо Москвы

Российские туристы во многих странах мира не могут вылететь в Россию из-за отмены рейсов, связанной с закрытием границ. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, речь может идти о нескольких сотнях человек. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не знаем, сколько российских туристов находится в разных странах, и не могут вылететь в Россию. Туроператоры, которые подают списки туристов, Ростуризм их не публикует. Но судя данным туроператоров, у каждого из них могут находиться по несколько десятков человек. Поэтому я полагаю, что речь идет о сотнях туристов в Венгрии, Чехии, на Тенерифе, Австрии, Словении и др.», — сообщила И.Тюрина.

По словам пресс-секретаря РСТ, российские туристы в Европе предоставлены сами себе, так как их рейсы аннулированы, а рейсы «Аэрофлота», который совершает пока полеты, переполнены «катастрофически».

«Речь идет о том, чтобы сделать списки застрявших российских туристов в каждой стране и вывозить какими-то дополнительными силами. Но пока эти списки будут сделаны, люди остаются сидеть там. Многие отели их выгоняют, потому что отели хотят закрыться. Все туристы уже уехали, только русские не могут уехать», — рассказала И.Тюрина.

Конкретного плана решения этой проблемы пока ни у кого нет, добавила И.Тюрина. По ее словам, единственной надеждой пока является широкий общественный резонанс.