Российские туристы во многих странах мира не могут вернуться домой
15:15 17.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Российские туристы во многих странах мира не могут вылететь в Россию из-за отмены рейсов, связанной с закрытием границ. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, речь может идти о нескольких сотнях человек. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мы не знаем, сколько российских туристов находится в разных странах, и не могут вылететь в Россию. Туроператоры, которые подают списки туристов, Ростуризм их не публикует. Но судя данным туроператоров, у каждого из них могут находиться по несколько десятков человек. Поэтому я полагаю, что речь идет о сотнях туристов в Венгрии, Чехии, на Тенерифе, Австрии, Словении и др.», — сообщила И.Тюрина.
По словам пресс-секретаря РСТ, российские туристы в Европе предоставлены сами себе, так как их рейсы аннулированы, а рейсы «Аэрофлота», который совершает пока полеты, переполнены «катастрофически».
«Речь идет о том, чтобы сделать списки застрявших российских туристов в каждой стране и вывозить какими-то дополнительными силами. Но пока эти списки будут сделаны, люди остаются сидеть там. Многие отели их выгоняют, потому что отели хотят закрыться. Все туристы уже уехали, только русские не могут уехать», — рассказала И.Тюрина.
Конкретного плана решения этой проблемы пока ни у кого нет, добавила И.Тюрина. По ее словам, единственной надеждой пока является широкий общественный резонанс.
НОВОСТИ
- 15:12 17.03.2020
- Несистемные оппозиционеры маргинализированы и не способны к объединению - Песков
- 15:00 17.03.2020
- Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с РФ
- 14:32 17.03.2020
- Путин потребовал от правоохранителей бороться с необоснованным ростом цен на продукты
- 14:12 17.03.2020
- Глава Роспотребнадзора обязала ограничить проведение массовых мероприятий в субъектах РФ
- 14:00 17.03.2020
- В Кремле считают несправедливой критику Минском властей РФ из-за мер по закрытию границы
- 13:48 17.03.2020
- МКБ предложил клиентам новый комбинированный продукт - "Выгодный подход"
- 13:32 17.03.2020
- Социологи составили "портрет" среднего российского покупателя пива
- 13:20 17.03.2020
- Дума приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику
- 13:05 17.03.2020
- Глава пятидесятников России счел распространение коронавируса одним из указаний на приближающийся конец света
- 13:00 17.03.2020
- Дума приняла законы об ответственности за нарушения на голосовании по конституции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать