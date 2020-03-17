Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 180 тысяч
16:12 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 180 тыс. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС на основе официальных заявлений властей и экспертов в странах, где отмечены случаи заболевания.
По последним данным, в 134 странах, включая Китай, заразились 181 067 человека. Умерли примерно 4,02% из них - 7275.
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