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НОВОСТИ

Минобрнауки в настоящий момент не планирует переводить вступительные экзамены в онлайн

17:00 17.03.2020 Источник: Эхо Москвы

Минобрнауки пока не планирует переводить вступительные экзамены в онлайн. Глава ведомства Валерий Фальков напомнил, что речь идет о второй половине июня. Он считает, что нужно быть оптимистами, но при этом прорабатывать разные варианты.  Эхо Москвы

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