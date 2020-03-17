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Диппредставительства России за рубежом приостанавливают оформление виз

16:32 17.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диппредставительства России за рубежом временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу виз, за исключением лиц, указанных в распоряжении российского правительства. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз, за исключением виз вышеупомянутым лицам. Кроме того, приостанавливается оформление виз в форме электронного документа", - говорится в заявлении.

Дипломат подчеркнула, что "предусмотренные меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер".

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